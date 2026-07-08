Иран подготовит для военнослужащих американской армии «настоящий ад», если президент США Дональд Трамп решится на наземную операцию против исламской республики. Об этом заявил замглавнокомандующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

«Противник знает: если он совершит такую глупость, то попадет в настоящий ад, из которого уже не будет выхода. Я обещаю, что противник, сколько бы громких заявлений он ни делал, все равно не осмелится высадить свои силы на нашем побережье», — приводит его слова агентство IRNA.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы и США больше не намерены вести переговоры с Тегераном.