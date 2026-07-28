Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что США не позволяют израильской стороне наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, несмотря на желание военных сделать это.

«Мы очень хотим нанести удар по энергетическим объектам Ирана, но в настоящее время Соединенные Штаты не позволяют нам это сделать», — приводит слова Каца китайский телеканал CGTN.

По словам главы оборонного ведомства, израильские военные рассматривают энергетическую инфраструктуру Ирана как одну из потенциальных целей, однако на данный момент такие действия не получают одобрения со стороны Вашингтона.