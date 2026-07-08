Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном больше не действует. По его словам, он больше не считает соглашение действующим и не видит смысла в дальнейших переговорах с Тегераном.

«Перемирие с Ираном закончилось. Я не принимаю соглашение. Всё кончено. Переговоры с ними — пустая трата времени», — заявил Трамп.

При этом американский лидер отметил, что переговорный процесс формально может продолжаться, однако выразил недоверие к иранской стороне.

«Переговоры могут продолжаться. Но они очень много врут. Они постоянно врут. Они лжецы, они мошенники, они больные люди», — добавил президент США.