Искусственный интеллект стремительно меняет современную войну, а мировой военно-промышленный комплекс трансформируется в военно-технологический. Если раньше основу вооружённых сил составляли танки, самолёты, артиллерия и другое вооружение, то сегодня всё большую роль играют программное обеспечение, облачные вычисления, автономные беспилотники и системы поддержки принятия решений. Всё больше военных операций осуществляется через экраны компьютеров, а миллиарды долларов направляются в компании, разрабатывающие технологии военного ИИ, сообщает Al Jazeera.

Новый этап развития отрасли подтверждают и недавние контракты. В июле Министерство обороны Великобритании подписало соглашение стоимостью 2 млрд фунтов стерлингов сроком на 15 лет с консорциумом Omnia Training во главе с Raytheon UK. Проект предусматривает ежегодную подготовку около 60 тысяч военнослужащих с использованием искусственного интеллекта.

Практически одновременно НАТО заключило контракты с американскими компаниями Anduril и Palantir, а также французской Athea SAS на создание новой платформы управления воздушными операциями. Система Lattice компании Anduril объединяет данные с различных сенсоров и формирует единую картину поля боя в режиме реального времени.

По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), рынок военного ИИ сегодня делится на четыре основные категории.

Первая — традиционные оборонные корпорации: Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, BAE Systems и General Dynamics. Эти компании десятилетиями производили вооружение, а теперь интегрируют ИИ в уже существующие платформы. Lockheed Martin испытывает систему искусственного интеллекта для истребителей F-35, которая помогает пилотам быстрее обнаруживать вражеские самолёты. Компания L3Harris внедрила ИИ в свои оптические системы наведения и обнаружения целей, а также использует технологии Shield AI для выявления беспилотников противника.

Вторая категория — военные IT-компании нового поколения. Самыми известными представителями являются Palantir и Anduril. Palantir участвует в проекте Maven Пентагона — одной из ключевых программ военного ИИ США. Система анализирует спутниковые снимки, видеозаписи с беспилотников и разведывательные данные, автоматически определяя потенциальные цели и ускоряя принятие решений на поле боя. По данным Al Jazeera, во время недавнего конфликта между Израилем и Ираном Maven обнаружила около 1000 целей за первые 24 часа. Конкурирующая платформа Lattice объединяет дроны, сенсоры, автономную технику и средства наблюдения в единую систему управления и уже активно используется армией США.

Третья группа — крупнейшие технологические компании. Google, Microsoft, Amazon Web Services, Oracle, NVIDIA, SpaceX и OpenAI всё активнее работают с Пентагоном. В мае Министерство обороны США заключило соглашения с восемью крупнейшими IT-компаниями для внедрения искусственного интеллекта в самые защищённые военные сети. Цель проекта — превратить вооружённые силы США в «AI-first military», где искусственный интеллект станет основой управления, анализа данных и принятия решений.

Четвёртая категория — разработчики базовых ИИ-моделей: OpenAI, Anthropic и европейская Mistral AI. Их языковые модели становятся фундаментом для множества военных приложений. При этом ещё недавно многие из этих компаний запрещали использование своих разработок в военных целях. Однако в 2024 году OpenAI отказалась от такого запрета, а Anthropic начала сотрудничество с Palantir в рамках проектов для американских военных.

Китай также активно развивает военный искусственный интеллект. По оценке Пентагона, ежегодные расходы Пекина на эти программы составляют 1,5–2 млрд долларов, что сопоставимо с американскими затратами. По данным Reuters, китайские военные уже используют собственные ИИ-разработки, включая систему ChatBIT, созданную на базе модели Llama компании Meta. Кроме того, Пентагон включил Alibaba, Baidu, BYD, NIO, RoboSense и Unitree в список компаний, которые, по мнению Вашингтона, оказывают поддержку вооружённым силам Китая.

Эксперты отмечают, что будущее войн всё меньше зависит исключительно от количества танков или самолётов. Всё большую роль начинают играть алгоритмы, облачные вычисления, обработка разведданных и искусственный интеллект, а крупнейшие технологические компании становятся такими же важными участниками оборонной отрасли, как и традиционные производители вооружений.