Аналитики Defence Blog отмечают, что официальная демонстрация JF-17 на учениях означает переход Азербайджана от этапа закупки к полноценной эксплуатации новых истребителей. При этом Министерство обороны Азербайджана не назвало авиабазу, показанную на видео, однако результаты нескольких независимых исследований указывают, что речь, вероятнее всего, идет об авиабазе Насосная.

Как подчеркивает аналитическая компания Janes, спутниковые снимки свидетельствуют о масштабной модернизации этой базы: здесь построены 16 новых укрытий для самолетов. На опубликованных кадрах один JF-17 с бортовым номером 24-501 находится под двенадцатым укрытием, а самолет 24-502 — дальше по линии. Кроме того, из соседних укрытий видны носовые части еще двух JF-17, что позволяет предположить, что на базе уже размещено больше истребителей этого типа, чем было официально продемонстрировано.

По оценке аналитиков, JF-17 Block III существенно усиливает возможности азербайджанских ВВС благодаря современной РЛС с активной фазированной антенной решеткой и возможности применения дальнобойных ракет PL-15E. Выбор этих самолетов вместо российских МиГ-35 отражает не только технические, но и практические соображения: китайско-пакистанский истребитель оказался более доступным для серийных поставок и значительно дешевле российских и западных аналогов.