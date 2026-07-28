Вооруженные силы Украины могут начать применять новые украинские баллистические ракеты для ударов по Москве уже этой осенью. Об этом заявил владелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, разработка находится на завершающем этапе испытаний. После завершения тестов ракеты поступят на вооружение, а цели для ударов будет определять военное командование.

Штилерман отметил, что сроки зависят от успешности испытаний двигателя, однако работы ведутся в ускоренном режиме.

Fire Point ранее сообщала о разработке баллистических ракет FP-7 с дальностью до 300 км и FP-9, способной поражать цели на расстоянии до 850 км. Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Киев приблизился к созданию собственной баллистической ракеты.