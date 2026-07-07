Одежда учителей больше не будет отвлекать школьников от учебы. Милли Меджлис Азербайджана принял в третьем чтении поправки в закон «Об общем образовании», законодательно закрепляющие требование о соблюдении установленной формы одежды в государственных общеобразовательных учреждениях. Поправки в закон направлены на укрепление дисциплины и создание более организованной образовательной среды. Об этом Minval заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Джейхун Мамедов.

По его словам, новые правила должны установить единый подход к внешнему виду учителей, поддержать порядок в школах и сделать образовательную среду более комфортной для учеников.

«Главная цель заключается в том, чтобы одежда педагогов соответствовала школьной атмосфере и не отвлекала детей от учебы», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что изменения также помогут исключить использование фасонов, аксессуаров и символики, которые не соответствуют школьной среде или противоречат общепринятым нормам.

Мамедов напомнил, что подобные требования давно действуют во многих странах мира. В частности, строгие правила для внешнего вида учителей существуют в продвинутых странах с хорошей системой образования — Сингапуре, Южной Корее, Японии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре.

«Одежда учителя не должна мешать его работе или отвлекать внимание учеников. Наоборот, она должна служить примером культуры и профессионализма», — сказал он.

Мамедов также считает, что единые требования помогут уменьшить влияние социальных различий и модных тенденций в школах, а также будут способствовать формированию уважительного отношения к учебному процессу.

При этом депутат отметил, что добиться результата можно только при сотрудничестве школы и родителей. По его словам, именно семья играет важную роль в воспитании у детей дисциплины, ответственности и уважения к школьным правилам.

«Если школа и родители будут придерживаться единой позиции, это положительно скажется и на воспитании детей, и на качестве образования», — подчеркнул Джейхун Мамедов.

Напомним, что еще в 2021 году во всех общеобразовательных учебных заведениях была внедрена школьная форма для учащихся.