В поселке Говсан Сураханского района Баку в необорудованной для купания зоне моря произошла трагедия. Четыре человека оказались в воде примерно в километре от ближайшего спасательного пункта.

Как сообщили в МЧС, на место незамедлительно были направлены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

В результате поисково-спасательной операции удалось спасти 39-летнюю Айсель Алиеву, 16-летнюю Эльмиру Рустамову и 7-летнюю Нурай Рустамову.

Тело 13-летней Айлин Рустамовой было обнаружено водолазами и передано соответствующим службам.

МЧС вновь призвало граждан строго соблюдать правила безопасности, не купаться в необорудованных местах и не заходить в море в ветреную погоду.