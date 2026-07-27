Число ночевок в отелях и объектах гостиничного типа в Азербайджане в первом полугодии 2026 года сократилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1 млн 807,9 тысяч.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из общего числа ночевок 58,8% зафиксировано в Баку, 5,9% — в Гусаре, 5,5% — в Нафталане, 3,4% — в Габале, 3,1% — в Губе, 3% — в Лянкяране, 2,1% — в Хачмазе, 1,9% — в Гяндже, 1,8% — в Шуше, 1,5% — в Шамахы, 1,2% — в Нахчыванской АР, 1,1% — в Шабране, 1,1% — в Масаллы, 9,6% — в отелях и объектах гостиничного типа в других городах и районах страны.

В январе-июне число ночевок среди иностранцев и лиц без гражданства сократилось на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 1 млн 69,8 тыс., что эквивалентно 59,2% от общего числа ночевок.

Из общего числа ночевок 14,1% пришлось на граждан Турции, 13% — России, 7,1% — Индии, 6,9% — Израиля, 4,6% — Саудовской Аравии, 4,6% — Китая, 4,1% — Казахстана, 3,9% — Узбекистана, 3,8% — Пакистана, 2,4% — ОАЭ, 2,3% — Великобритании, 2,3% — США, 1,7% — Германии, 1,3% — Кувейта, 1,1% — Италии, 1% — Грузии, 0,8% — Ирана, 0,7% — Южной Кореи, 0,7% — Украины, 23,6% — других стран и лиц без гражданства.

Число ночевок, проведенных гражданами Азербайджана в отелях, составило 738,1 тыс., что составляет 40,8% от общего числа ночевок.