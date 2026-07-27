В первом полугодии 2026 года 815 мужчин в Азербайджане воспользовались оплачиваемым отпуском по случаю рождения ребенка.

Как сообщили в Государственной службе трудовой инспекции, такой отпуск предоставили 331 работодатель.

Отмечается, что оплачиваемый отпуск распространяется на периоды как до рождения ребенка, так и после его появления на свет.

Все приказы о предоставлении отпуска оформлялись работодателями через подсистему «Труд и занятость» (ƏMAS) Министерства труда и социальной защиты населения.