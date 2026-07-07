Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать усиливающийся северо-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 26-29° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность — ночью 70-75%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, грозы, град, ночью и утром в некоторых северных и западных районах есть вероятность усиления осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 30-34° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 18-23°, местами 25-28° тепла.