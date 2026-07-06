Участники международной конференции «Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы», прошедшей в Шуше, приняли совместную декларацию, в которой изложили ключевые выводы и рекомендации по итогам форума.

В ходе конференции состоялись две панельные дискуссии, посвященные вопросам сохранения культурного и этнического разнообразия, защите прав коренных народов, последствиям колониализма, исторической памяти и развитию международного сотрудничества, передает Report.

В принятой декларации подчеркивается, что культурное и этническое разнообразие, толерантность и мультикультурализм являются национальным достоянием каждого государства. Авторы документа заявили о недопустимости дискриминации, преследования или унижения людей по этническому и религиозному признаку.

Участники форума призвали обеспечить эффективное применение международных документов, включая Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, международные нормы по ликвидации расовой дискриминации и принципы ЮНЕСКО по защите культурного разнообразия. По их мнению, эти механизмы должны служить защите народов, переживших геноцид, депортации, массовые убийства, изгнание с исторических земель и утративших часть своего культурного наследия.

В декларации также содержится призыв противодействовать современным проявлениям колониализма и не допускать преследования людей по этническому или религиозному признаку.

Кроме того, участники конференции выступили с призывом прекратить принудительное привлечение представителей этнических меньшинств России — черкесов, лезгин, аварцев, татар, кумыков, чеченцев, саха (якутов), бурятов и других нерусских народов — к участию в боевых действиях в Украине посредством давления, преследований, шантажа и лишения свободы.

Авторы декларации также призвали Россию признать геноцид черкесов и других народов, отказаться от героизации лиц, причастных к массовым убийствам, открыть доступ к историческим архивам и принять меры по пресечению проявлений шовинизма, ксенофобии и нападений на представителей нерусских народов.

В документе отдельно отмечается, что азербайджанская модель защиты этнического и культурного разнообразия, а также развития межрелигиозного и межкультурного диалога заслуживает высокой оценки. По мнению участников конференции, восстановление Азербайджаном исторической справедливости в Шуше может служить примером для народов, переживших колониальное прошлое.