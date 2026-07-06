Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth фотографию, на которой он запечатлён рядом с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, сопроводив её подписью: «Тут необходим судебный запрет на приближение».

На снимке Мелони смотрит на американского лидера, а публикацию сопровождает подпись: «Тут необходим судебный запрет на приближение». В США подобный судебный ордер обычно выдается для защиты от преследования и запрещает человеку приближаться к другому.

Это уже не первый публичный выпад Трампа в адрес Мелони. В июне он заявил, что на саммите G7 итальянский премьер якобы «умоляла» его сделать совместную фотографию. Мелони отвергла эти слова, назвав их «полностью вымышленными» и подчеркнув, что «ни я, ни Италия ни перед кем не умоляем».