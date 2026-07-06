Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз продолжает работу над 21-м пакетом санкций против России и намерен увеличить поддержку Украины.

В публикации в соцсети X фон дер Ляйен осудила российские удары по территории Украины и сообщила, что вопрос усиления украинской противовоздушной обороны будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО.

По ее словам, на прошлой неделе ЕС уже перечислил Киеву первые 4 млрд евро в рамках оборонного кредитного пакета общим объемом 90 млрд евро. Средства направлены на укрепление обороноспособности Украины, в том числе на развитие технологий и производство беспилотников.

«Еще больше поступит скоро», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также заявила, что Брюссель продолжит интенсивную работу над 21-м пакетом антироссийских санкций, сохраняя курс на усиление экономического давления на Россию.