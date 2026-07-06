Армия РФ в ночь на понедельник ударила по Киеву баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами.

Применено более 20 гиперзвуковых и баллистических ракет, а также крылатые ракеты Х-101.

В результате ударов 9 погибших и 46 пострадавших, заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Частично разрушен жилой дом в Подольском районе, под завалами могут быть люди. Был прилет БПЛА по ЖК «Варшавский», ЖК «Славутич», а также рядом с жилыми домами на Позняках. В Подольском районе пожары возникли сразу на 4 жилых объектах, в Голосеевском и Дарницком районах также горели многоэтажные дома.

В Киевской области погиб 1 человек, еще не менее 10 получили ранения.