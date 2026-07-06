Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился публикацией о презентации кулинарного наследия Азербайджана в Габале. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
«Габала предлагает подлинный вкус богатого кулинарного наследия Азербайджана. Здесь воедино сливаются веками хранимые традиции, неповторимые вкусы и знаменитое гостеприимство», — говорится в публикации.
CUISINE A TO Z: Gabala
Qabala offers an authentic taste of Azerbaijan’s rich culinary heritage, blending centuries-old traditions, exceptional flavors, and renowned hospitality.https://t.co/DV0pdNgYRD via @YouTube pic.twitter.com/PhtIhA2Epb
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 6, 2026