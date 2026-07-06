Массовое отключение электроснабжения зафиксировано на территории Крыма. Об этом «Интерфаксу» сообщили на горячей линии «Крымэнерго».

В компании блэкаут объяснили «внешними воздействиями». Ведутся аварийно-восстановительные работы.

«В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым»,— сказали в «Крымэнерго».

Ранее назначенный РФ глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за удара по энергетической инфраструктуре за пределами города произошло отключение электричества.