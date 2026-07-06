Российские средства ПВО в ночь на 6 июля перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников над более чем 20 регионами России, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным российских пабликов, одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Власти региона подтвердили атаку беспилотников, но о последствиях не сообщили.

В Ленинградской области, по предварительным данным властей, повреждены объекты инфраструктуры в районе Лужского полигона, а также портов Усть-Луга и Высоцк. Пострадавших нет.

Назначенный РФ глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за удара по энергетической инфраструктуре за пределами города произошло отключение электричества. Социальные объекты переведены на резервное питание, движение троллейбусов утром было приостановлено.

Также отмечается, что в Крыму был атакован порт в Керчи. Там произошел пожар на территории, согласно сообщениям местных жителей.