Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман признал, что Китай может осуществить высадку человека на Луну раньше, чем на нее вернутся американские астронавты.

«Китай высадит своих тайконавтов на Луну. В этом нет сомнений», — отметил он в эфире телеканала CBS. «Вопрос в том, вернутся ли США [на Луну] раньше них и сможем ли мы это сделать иначе в этот раз. Построим ли мы базу, установим ли долгосрочное присутствие. Я думаю, что ответ — «да».

«Мы сейчас участвуем в космической гонке. И китайцы двигаются с невероятной скоростью», — подчеркнул Айзекман.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Штаты смогут «очень скоро» осуществить пилотируемый полет на Марс.