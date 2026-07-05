Американский президент Дональд Трамп полагает, что США смогут «очень скоро» осуществить пилотируемый полет на Марс.

«Мы отправимся на Марс очень скоро», — сказал он, выступая в американской столице по случаю 250-й годовщины подписания Декларации независимости США. «Я думаю, мы достигнем Луны и будем двигаться дальше. А затем мы отправимся на Марс», — добавил американский лидер.

Трамп напомнил, что по инициативе его администрации во время его первого срока на посту президента были созданы Космические силы США. «Некоторые усмехались, они думали, что это глупо. А теперь они понимают, что это одна из важнейших вещей, которые мы сделали», — отметил он.