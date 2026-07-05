Завтра, 6 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха повысится до 34 градусов тепла. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23, днем — 29-34° тепла. Атмосферное давление установится на отметка 758 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75, днем — 55-65 %.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди, которые могут принять интенсивный характер, а также грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем — 30-35° тепла, в горах ночью 11-16, днем — 18-23, местами до 25-28° тепла.