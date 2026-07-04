Турция внимательно следит за попытками Израиля сорвать переговорный процесс между США и Ираном. Об этом заявил президент Реджеп Турции Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

«Благодаря соглашению, достижение которого стало возможно благодаря усилиям Пакистана, мир смог немного спокойнее выдохнуть. Появившиеся в последние дни сообщения в международной прессе свидетельствуют о трудностях, с которыми стороны сталкиваются в этом переговорном процессе. Мы поддерживали и продолжаем поддерживать каждый шаг, способствующий снижению напряженности в нашем регионе и решению проблем дипломатическим путем. Мы внимательно следим за провокациями израильской администрации, направленными на подрыв соглашения. Сионистские боевики, которые связывают свое политическое выживание с продолжением конфликтов в регионе, сейчас особенно активно действуют в Ливане и Сирии», — заявил Эрдоган.

Он указал, что «бесчеловечные нападения израильских оккупационных сил на угнетенных в Газе должны быть остановлены».

«Мы не должны позволить им утопить регион в запахе пороха и в крови. Турция хочет создать такую обстановку, в которой все жители региона независимо от их вероисповедания будут жить в мире и безопасности. И в этой связи я считаю особенно важным подчеркнуть следующий момент. Любое решение, не основанное на воле и вкладе стран региона, не сможет быть постоянным», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Турция «продолжит работать в солидарности с братскими странами, особенно с Пакистаном, для укрепления мира, стабильности и процветания в регионе».