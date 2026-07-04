Президент Ирана Масуд Пезешкиан сумел убедить верховного лидера страны Моджтабу Хаменеи одобрить прекращение огня и начать переговоры с США, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, глава государства предупредил, что возможная морская блокада со стороны США может привести к стремительному ухудшению экономической ситуации в стране. В ходе обсуждений Пезешкиан заявил, что в случае отказа от дипломатического пути готов уйти в отставку.

Как отмечает NYT, глава Центрального банка Ирана также предупредил руководство, что при усилении санкционного давления и ограничении морской торговли республика уже в ближайшие недели может столкнуться с нехваткой продовольствия и медикаментов.

По информации газеты, именно эти аргументы стали ключевыми при принятии решения о поддержке прекращения огня и начале переговорного процесса с Вашингтоном.