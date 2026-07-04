Сын главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики 18-летний Адам Кадыров, который недавно выложил ролик с нарушениями правил дорожного движения в интернет, получил памятную медаль от автоинспекции. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Новую медаль Адаму Кадырову вручили в Грозном во время торжественного собрания, посвященного 90-летию Госавтоинспекции МВД РФ.

Ранее сообщалось, что в конце июня Адам Кадыров снял на видео нарушение им правил дорожного движения и выложил ролик в интернет.

В начале 2026 года появились сообщения о том, что Адам Кадыров попал в ДТП в Грозном. Машина, за рулем которой находился сын главы Чечни, на очень высокой скорости столкнулась с ограждением. Автомобили кортежа, которые следовали за ней, врезались друг в друга.

По данным российских СМИ, что машины кортежа Кадырова столкнулись с другим автомобилем, водитель которого погиб.