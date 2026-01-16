В Грозном в аварию попал сын главы республики Рамзана Кадырова Адам. Об этом сообщили некоторые чеченские Telegram-каналы.

«Кортеж, как обычно, передвигался на большой скорости, машина за машиной, когда внезапно встретил помеху. В результате, машины начали влетать друг в друга, поэтому нас поступает информация, что пострадавших немало», — говорится в публикации.

По предварительной информации, Адам Кадыров пострадал и был доставлен в больницу. Также сообщается, что центр Грозного после аварии перекрыли.

В сообщениях также утверждается, что после аварии республиканская больница приостановила свою работу по приему пациентов. Как сообщают СМИ, планируется эвакуация пострадавшего в Москву.

Согласно неподтвержденным данным, в автомобиле вместе с Адамом Кадыровым находился боец UFC Хамзат Чимаев, который, по некоторым сведениям, получил серьезные травмы.