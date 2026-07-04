Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО должно быть готово к сценарию, при котором Россия продолжит эскалацию войны и перейдет к открытому противостоянию с альянсом.
В интервью DW он подчеркнул, что странам-членам альянса нужно четко просигнализировать Кремлю, что «если Россия бросит вызов НАТО, то ответ блока будет пропорциональным».
Ринкевичс также заявил, что достижение мира в Украине невозможно без участия европейских стран. По его мнению, вступление Украины в Европейский союз отвечает интересам Европы, в том числе с точки зрения безопасности.
Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что планы Латвии по строительству завода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на границе с Россией расценены как провокация.