Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО должно быть готово к сценарию, при котором Россия продолжит эскалацию войны и перейдет к открытому противостоянию с альянсом.

В интервью DW он подчеркнул, что странам-членам альянса нужно четко просигнализировать Кремлю, что «если Россия бросит вызов НАТО, то ответ блока будет пропорциональным».

Ринкевичс также заявил, что достижение мира в Украине невозможно без участия европейских стран. По его мнению, вступление Украины в Европейский союз отвечает интересам Европы, в том числе с точки зрения безопасности.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что планы Латвии по строительству завода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на границе с Россией расценены как провокация.