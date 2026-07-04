Планы Латвии по строительству завода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на границе с Россией расценены как провокация. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

«Провокационные планы Латвии по строительству на границе с Россией совместно с Украиной завода по производству БПЛА вполне вписываются в проводимую прибалтийскими республиками последовательно враждебную линию в отношении нашей страны», — подчеркнул Галузин.

Дипломат уверен, что политики стран Балтии преследуют корыстные цели, а именно освоение военных бюджетов в рамках курса на милитаризацию Европейского союза и приобретение геополитической значимости.

Галузин также отметил, что вывод Киевом военных производств за рубеж имеет определенный смысл на фоне «эффективных ударов российской армии по украинской военной инфраструктуре».