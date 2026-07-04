Посольство США в Азербайджане выразило благодарность за то, что здание Центра Гейдара Алиева в Баку было подсвечено цветами американского флага в честь 250-летия Соединенных Штатов. Об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсетях.

«С Днем независимости США из Азербайджана! Мы были глубоко тронуты, увидев, как Центр Гейдара Алиева окрасился в красный, белый и синий цвета американского флага в честь 250-летия Соединенных Штатов. Этот символичный жест стал прекрасным напоминанием о более чем тридцатилетней дружбе между США и Азербайджаном, а также о значительном прогрессе, которого наши страны добились вместе 8 августа», — говорится в тексте поста.