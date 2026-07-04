Завтра, 5 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Днем в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-23, днем — 30-34° тепла. Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем — 50-55%.

В регионах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, не исключаются грозы, град и туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-24, днем ​- 31-36, в горах ночью 12-17, днем ​- 18-23, местами — до 27-30° тепла.