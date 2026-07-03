Автомобили стали дешевле чем в прошлом году. Об этом Minval заявил Эйюб Алиев, председатель правления Азербайджанской ассоциации автомобильных дилеров (AADA). По его словам, в настоящее время на рынке часть автомобилей, ввезенных неофициальными дилерами без официальной гарантии и сервисного обслуживания, продается дешевле, чем в прошлом году.

«Лица, вложившие средства в такие автомобили, не могут реализовать их по ожидаемой цене и в ожидаемые сроки. Если раньше импортированные автомобили продавались в течение короткого времени, иногда за 10–15 дней, то сегодня бывает так, что в некоторых случаях машины месяцами ждут своих покупателей. Такая ситуация увеличивает риски для инвесторов, и в результате они вынуждены выставлять автомобили на продажу по более низким ценам», — отметил собеседник.

Как отметил председатель правления Ассоциации, одной из основных причин стало то, что параллельные импортеры, знавшие о завершении действия льгот на импорт, в последнем квартале 2025 года привезли в Азербайджан большую партию автомобилей. Импортеры оформили привезенные автомобили на разных физических лиц, разместив машины на складах. Значительная часть этих автомобилей до сих пор не распродана. В результате высокий объем импорта, осуществленный в конце прошлого года, повлиял на показатели ввоза автомобилей в текущем году. При этом на автомобили, реализуемые официальными импортерами с заводской гарантией, повышения цен нет. Напротив, покупателям предлагаются различные скидки и специальные акции.

Что касается рынка подержанных автомобилей, то там сохраняется определенная активность, однако заметной положительной динамики нет, сказал эксперт.