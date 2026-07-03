Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что попытки получить внутреннюю поддержку за счет героизации «нацистских преступников» являются ошибочным шагом.

«Самым глупым, если у него были такие мысли, чтобы получить большую поддержку в Украине, была эскалация напряжения между Украиной и Польшей», — сказал Туск журналистам.

По его словам, сейчас именно Киев должен предпринимать шаги для снижения напряженности в польско-украинских отношениях.

Кроме того, Туск призвал польскую делегацию, которая примет участие в саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля, воздержаться от обещаний о новой финансовой поддержке Украины. «Я обращаюсь ко всей делегации, чтобы были осторожными с какими-либо декларациями очередной финансовой поддержки со стороны Польши», — заявил глава польского правительства на пресс-конференции в Варшаве.