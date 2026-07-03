Президент Ильхам Алиев внес изменения в ряд указов в связи с исполнением закона «О газоснабжении» от 8 июля 2025 года.

Глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно изменениям в Устав Агентства по регулированию энергетических вопросов, качественные показатели газа, включая состав, плотность, влажность, теплотворную способность и другие параметры, должны проверяться в лабораториях или с помощью специальных технических средств. О результатах необходимо информировать не только потребителей, но и оператора газотранспортной системы, оператора газораспределительной системы, а также оптового и розничного продавцов.

Ранее такая информация предоставлялась только газораспределителю.