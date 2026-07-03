В первом полугодии 2026 года Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана продолжила меры по повышению прозрачности работы, снижению коррупционных рисков и улучшению качества обслуживания граждан.

Как сообщили в ведомстве, за нарушения и злоупотребление служебными полномочиями дисциплинарные и организационно-штатные меры были применены в отношении 75 сотрудников, в том числе 42 представителей руководящего состава. Двое сотрудников были уволены по отрицательным основаниям.

Кроме того, материалы по 48 эпизодам, касающимся 88 человек, направлены в Генеральную прокуратуру для принятия процессуальных решений.

В службе отметили, что продолжается цифровизация процессов. Гражданам уже доступны через платформу MyGov сведения о воинском учете, отсрочке или освобождении от службы, результатах медицинского освидетельствования и другие услуги. В дальнейшем ведомство планирует перевести все оказываемые услуги в электронный формат, чтобы минимизировать личные контакты с гражданами и повысить прозрачность работы.

Также в ведомстве напомнили об ужесточении ответственности за уклонение от исполнения воинской обязанности. Совместно с правоохранительными органами принимаются меры по установлению местонахождения уклонистов и временному ограничению их права на выезд из страны.