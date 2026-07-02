Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен взрывом в Дамаске, отмечает, что причастные к этой атаке должны быть привлечены к ответственности.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь выражает глубокую обеспокоенность в связи со взрывом близ Дворца правосудия в Дамаске. Он выражает свои соболезнования семьям погибших и поддержку раненым, желая им полноценного и быстрого выздоровления. Генеральный секретарь вновь отмечает, что атаки в отношении гражданских неприемлемы, и подчеркивает, что ответственные должны быть определены и привлечены к ответственности», — сказал Дюжаррик.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в одном из кафе близ Дворца правосудия в центре сирийской столицы. По последним данным, не менее 9 человек погибли, более 2о получили ранения.