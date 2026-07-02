Встреча между главами МИД Польши и Украины состоится 3 июля в Варшаве, где будет предпринята попытка остановить дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами.

Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, глава МИД Польши Радослав Сикорский после переговоров с министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональдом Ламолой.

«Завтра я приму в Варшаве главу МИД Украины для переговоров», — сказал Сикорский. Он отказался сообщить, какие именно требования для немедленного выполнения выдвинуло Киеву правительство Польши с тем, чтобы не углублять возникший в отношениях между двумя странами кризис.