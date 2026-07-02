Иранский народ не покорится давлению внешних сил и продолжит отстаивать свой суверенитет, несмотря на действия противников исламской республики. Об этом заявил главнокомандующий армией Ирана генерал-майор Амир Хатами в официальном обращении к нации, передает ИРНА.

Командующий призвал граждан принять массовое участие в предстоящей общенациональной церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Хатами возложил ответственность за его гибель на США и Израиль, отметив, что их расчет на дестабилизацию ситуации внутри страны провалился.

«Заклятые враги иранского народа в своем коварстве полагали, что этим преступлением они смогут сломить волю великого Ирана и искоренить дух сопротивления. Однако они не только не достигли ни одной из своих зловещих целей, но и столкнулись с еще более решительной и сплоченной нацией, чем когда-либо прежде», — подчеркнул главнокомандующий армией.