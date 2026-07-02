Для победы у России больше нет никаких аргументов, кроме ударов баллистическими ракетами. Чтобы остановить этот террор, Украине и Европе необходимо достаточное количество противоракетных систем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Глава государства подчеркнул, что президент России Владимир Путин и дальше планирует разрушать жилые дома, чтобы не заканчивать войну.

«Остановить это можно только быстрым снабжением систем противовоздушной обороны и развитием европейских оборонных возможностей. Европа должна обладать собственной достаточной способностью защищаться от всех типов угроз, в том числе и этой — от российской баллистики», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что во время ближайших международных встреч, в частности на саммите НАТО, вопрос предоставления средств ПВО должен стать одним из ключевых результатов, «если, конечно, НАТО еще что-то значит для союзников».

По словам Зеленского, Украина уже продолжительное время ведет переговоры с американской администрацией по получению лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Президент поблагодарил партнеров, которые помогают финансировать закупку ракет через программу PURL, однако отметил, что для надежной защиты жизней в Европе и Украине нужны собственные мощности.

«Очень рассчитываем на положительный ответ президента США Дональда Трампа для защиты жизней», — подытожил Зеленский.

Он отметил, что совместное производство в Украине или вместе с европейскими партнерами сможет существенно поддержать и сами Соединенные Штаты в ходе будущих операций.