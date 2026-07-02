Российский военкор Роман Сапоньков сообщил, что таджикский банк попросил его закрыть банковский счет, поскольку он включен в санкционный список Главного управления разведки Украины.

Это произошло вскоре после политических консультаций между МИД Таджикистана и Украины в Душанбе. На встрече стороны обсудили развитие двусторонних отношений, расширение торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в сферах образования, науки и культуры.

По данным МИД Таджикистана, переговоры прошли «в атмосфере дружбы и взаимопонимания».