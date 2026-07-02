Строительство автомобильной дороги Аскеран–Ходжалы–Ханкенди, которая обеспечит более короткое, комфортное и безопасное прибытие к месту назначения для тех, кто направляется в города Ханкенди, Шуша и Лачин, успешно продолжается.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, автомобильная дорога Аскеран–Ходжалы–Ханкенди протяженностью 14,1 километра, строящаяся в рамках проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, прокладывается в соответствии с I технической категорией. Ширина земляного полотна дороги в зависимости от участка достигает 26,5 метра.

В настоящее время общий процент выполнения работ по проекту составляет 86%.

Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Аскеран–Ходжалы–Ханкенди внесет важный вклад в дальнейшее улучшение транспортного сообщения в регионе, повышение эффективности грузовых и пассажирских перевозок, а также развитие сельскохозяйственного и туристического потенциала.