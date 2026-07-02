Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил гражданина Украины Дмитрия Шлапаченко постоянным координатором ООН в Азербайджане. Назначение согласовано с правительством Азербайджана, сегодня он приступил к обязанностям.

Шлапаченко имеет 28-летний опыт в дипломатии, международном сотрудничестве, политических и социально-экономических вопросах, миростроительстве и стратегическом планировании.

Ранее он был постоянным координатором ООН в Туркменистане, работал в структурах ООН по Африканскому Рогу и Судану, а также занимал руководящие должности в Ираке, Косово, Нью-Йорке, Сомали, Таджикистане и Вене.

До работы в ООН Шлапаченко сотрудничал с Корпусом мира США и ОБСЕ, а также писал на международные темы в Украине.

Он получил образование в Киевском университете, Центрально-Европейском университете в Будапеште, Лондонской школе экономики и Университете Дьюка. Владеет украинским, русским и английским языками, понимает итальянский и сербохорватский.