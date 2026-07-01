Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил официальное письмо генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу, а также председателям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в котором предупредил о последствиях угроз со стороны Израиля в адрес верховного лидера исламской республики аятоллы Моджтабы Хаменеи, сообщает ИРНА.

Поводом для обращения стали недавние заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца. В Тегеране расценили слова израильского чиновника как проявление государственного терроризма.

«Публичные угрозы физического устранения [верховного лидера] являются вопиющим примером государственного терроризма и прямым нарушением Устава ООН», — отмечается в документе. Иранская сторона также указала, что подобные заявления нарушают пункт (1) Исламабадского меморандума о взаимопонимании, подпись под которым поставили в том числе США.

В письме подчеркивается, что Тегеран не считает данные заявления «простой риторикой». По мнению иранского дипломата, это часть «преднамеренной и систематической политики», направленной против высшего руководства Ирана. Иравани также возложил на США долю ответственности за действия Израиля, заявив о «соучастии и поддержке со стороны Вашингтона».

Иранская миссия подвергла критике Совет Безопасности ООН за невыполнение своих обязанностей, что, по мнению Тегерана, «создает атмосферу безнаказанности и подталкивает Израиль к нормализации государственного терроризма».

«Республика решительно осуждает эти позорные угрозы и возлагает на израильский режим всю полноту ответственности за любые агрессивные действия или противоправное поведение, которые могут последовать за ними», — резюмировал постпред Ирана.