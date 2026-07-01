Объемы нефти, ежедневно перевозимой через Ормузский пролив, превысили 10 млн баррелей, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванное должностное лицо американской администрации.

По его сведениям, еще 5 млн баррелей нефти в день поставляются по альтернативным маршрутам. Как указывает агентство, до начала американо-израильской военной операции против Ирана через водную артерию переправлялось порядка 20 млн баррелей нефти ежедневно.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни подтвердил открытие Ормузского пролива для прохода коммерческих судов и международного судоходства.