Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Золькадр заявил, что дело об убийстве руководства страны и других мучеников остается открытым, а организаторы и исполнители этого преступления не избегут наказания.

«Дело об отмщении за чистую кровь великого Хаменеи и шахидов Ирана открыто. Организаторы и исполнители этого преступления в свое время — и это время наступит скоро — предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание от рук праведных сил», — подчеркнул Золькадр в своем заявлении в среду, передает ИРНА.

Он добавил, что образ сжатого кулака павшего лидера в момент его ухода стал «символом доктрины национальной безопасности» Исламской Республики.