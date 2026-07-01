Вступление в прямые переговоры с Израилем было государственным решением и не нанесло урона национальному суверенитету Ливана. Об этом заявил президент республики Жозеф Аун, отвечая на критику со стороны своих оппонентов.

«Речь пока идет только о рамочном соглашении, а не о мирном договоре, — приводит слова Ауна его канцелярия. — Ливан не поступился своей территорией или базовыми политическими принципами».

Аун предложил противникам соглашения с Израилем представить свои аргументы в рамках конституционных органов. «Давайте обсудим политические мнения, но никто не должен выходить на улицу и искажать правду, убеждая своих сторонников, будто подписанный в Вашингтоне документ является капитуляцией и унижением», — подчеркнул он.

Президент приветствовал заявление председателя парламента Набиха Берри о том, что «подстрекательство к междоусобице и нападки на армию являются красной чертой».

26 июня ливанские военнослужащие пресекли в Бейруте уличные акции протеста сторонников шиитской организации «Хезболлах», которые носили агрессивный характер.

30 июня спикер Берри объявил, что возглавит политические силы, оппозиционно настроенные по отношению к мирному соглашению с Израилем. По его словам, он стремится «предотвратить эскалацию недовольства, которая может вылиться во внутренний конфликт, угрожающий гражданскому миру».

Рамочное соглашение с Израилем было подписано 26 июня после пяти раундов переговоров, которые проходили в Вашингтоне под эгидой США. В соответствии с ним ливанские вооруженные силы постепенно восстановят «эффективный суверенный контроль над всей территорией страны». Будут разоружены неправительственные формирования и ликвидирована их военная инфраструктура, что создаст условия для вывода израильских войск из Южного Ливана.