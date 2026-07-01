После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году американо-азербайджанские отношения совершили качественный рывок, перейдя от дипломатической прохлады периода Байдена к полноформатному партнерству. Прежняя администрация Байдена регулярно активировала дискриминационную «907-ю поправку». Трамп же перешел к реалистичной внешней политике, отказавшись от попыток «учить регион демократии». Поворотным моментом в этих отношениях стал трехсторонний мирный саммит в Вашингтоне 8 августа 2025 года, созванный по личной инициативе Трампа. Было найдено решение для связывания основной части Азербайджана с Нахчываном. Маршрут через юг Армении получил официальное название TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). США активно поддерживают этот коридор, так как он обеспечивает транзит из Центральной Азии в Европу в обход России и Ирана.

Дипломатическое сближение зафиксировали юридически. 10 февраля 2026 года в Баку прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, который подписал с президентом Ильхамом Алиевым Хартию о стратегическом партнерстве между США и Азербайджаном. Документ официально закрепил долгосрочные союзы в сфере экономики, энергетики и региональной безопасности. В рамках этого соглашения Вашингтон расширил военную поддержку Баку, пообещав передать береговые патрульные катера для операций в Каспийском море.

Все это говорит о том, что Вашингтон стал рассматривать Южный Кавказ как неотъемлемую часть большой политики. На фоне конкуренции с Россией, Ираном и Китаем Азербайджан воспринимается в США как важный партнёр в сфере энергетики, безопасности и транспортных коммуникаций. Именно в этом ключе выдержана новая авторская колонка американского конгрессмена Эйба Хамаде (Абрахам Джамал Хамаде), который призвал администрацию президента Дональда Трампа не снижать уровень взаимодействия с Баку.

Конгрессмен США от штата Аризона Эйб Хамаде призвал администрацию президента Дональда Трампа продолжать активное взаимодействие с Азербайджаном, подчеркнув стратегическое значение республики для американских интересов. В своей авторской колонке Хамаде отметил, что недавно посетил Азербайджан, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым. По его словам, эта поездка еще раз подтвердила, что влияние США наиболее эффективно тогда, когда Вашингтон активно сотрудничает с надежными партнерами.

Конгрессмен подчеркнул, что Азербайджан, несмотря на сравнительно редкое внимание со стороны Вашингтона, занимает одно из ключевых стратегических положений в мире. Расположенная между Европой и Азией и граничащая с Россией и Ираном страна стала важнейшим энергетическим производителем, транспортным узлом и партнером в сфере безопасности.

По мнению Хамаде, Азербайджан играет все более значимую роль в укреплении энергетической независимости Европы, развитии международных транспортных коридоров и обеспечении стабильности на Южном Кавказе.

Отдельно конгрессмен коснулся армяно-азербайджанского урегулирования. Он заявил, что при администрации Дональда Трампа Армения и Азербайджан добились существенного прогресса на пути к прочному миру.

«Историческое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном создает политическую основу, которая потребует дальнейшего международного участия и поддержки. Соединенные Штаты не могут позволить себе дистанцироваться в столь важный момент», — подчеркнул Хамаде.

По его мнению, если США откажутся от лидерской роли, образовавшийся вакуум попытаются заполнить Россия и Иран, что негативно скажется как на региональной стабильности, так и на стратегических интересах Вашингтона.

Конгрессмен подчеркнул, что интересам США отвечает успех надежных партнеров и укрепление мира при сохранении американского лидерства. По его словам, принцип «Америка прежде всего» не означает изоляцию, а предполагает активное сотрудничество с союзниками, которые разделяют ценности свободы, суверенитета и мира.

По сути, американский законодатель дал понять, что речь идет не только об отношениях с Азербайджаном, но и о сохранении позиций самих США в стратегически важном регионе. В логике Хамаде именно взаимодействие с Баку позволяет Вашингтону укреплять собственные геополитические и экономические интересы, одновременно способствуя стабильности на Южном Кавказе.

Будущее этих отношений строится на высоком уровне личного доверия между главами государств. Взаимные визиты высокопоставленных чиновников (включая вице-президента Джей Ди Вэнса, конгрессмена Эйба Хамаде и помощника госсекретаря Калеба Орра) подтверждают: Вашингтон окончательно переместил Баку из «периферии» внешней политики в список критически важных и надежных глобальных союзников Америки.