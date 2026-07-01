1 июля 2026 года в России вступают в силу новые требования для иностранных граждан из безвизовых стран СНГ, включая граждан Азербайджана.

Иностранные граждане должны будут зарегистрироваться через приложение «Госуслуги RuID» и подать заявление о въезде не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну.

В экстренных случаях, связанных с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, допускается подача заявления минимум за 4 часа до въезда.

Также продолжает действовать обязательная биометрическая идентификация иностранных граждан в пунктах пропуска в Россию — фотографирование и сдача отпечатков пальцев.