Азербайджан оказался одним из основных импортеров курятины из Башкирии. По данным Россельхознадзора, за пять месяцев 2026 года производители мяса птицы в Башкирии экспортировали 1,1 тыс. тонн продукции за рубеж. Это в 5,8 раза больше, чем было за аналогичный период 2025 года, — тогда за границу из республики отгрузили 197 тонн мяса птицы.

«Следует отметить, что птицеводческие предприятия Башкирии в текущем году существенно нарастили экспорт своей продукции. Так, за пять месяцев с небольшим в Азербайджан реализовано 310 тонн, в Узбекистан — 596 тонн и в Таджикистан — 136 тонн продукции из мяса птицы», — рассказали в ведомстве.

24 и 25 июня специалисты Россельхознадзора провели досмотр партии мяса кур-бройлеров. Из Благовещенска в Азербайджан отправили 97 тонн продукции. Все мясо птицы из республики соответствует требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров. Основная часть продукции поставляется в страны СНГ и ближнего зарубежья, добавили в ведомстве.

По данным Минсельхоза Башкирии, в 2025 году предприятия республики произвели 138,1 тыс. тонн мяса птицы. Это на 73% больше, чем было в 2018 году, — 81,5 тыс. тонн.