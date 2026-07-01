Выражение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи «alal-osul» (на фарси — علی الاصول), которое можно перевести как «в принципе» или «по сути», посеяло раскол внутри иранского руководства, открыв пространство для сомнений в его позиции по мирной сделке с США. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники среди иранских чиновников.

Заявляя о согласии на подписание меморандума со Штатам, Хаменеи отметил, что он, «в принципе, был иного мнения».

«Сейчас главная проблема внутри системы — эта фраза. Она заставила командиров, особенно на местах, сомневаться во всем процессе [достижения мира]. Они думают, что Хаменеи недоволен переговорами и что ему что-то навязывают против его воли», — рассказал газете высокопоставленный иранский чиновник.

Газета отметила, что для одних иранских сил эта фраза Хаменеи стала «неохотным одобрением» дипломатии как единственного выхода на фоне краха экономики и санкций. Для других — разрешением на сопротивление сделке с США, поскольку переговоры с врагом — это ловушка, а соглашение лишь приведет к новым уступкам.