С 1 июля 2026 года вступает в силу новая Конституция Казахстана.

Одним из ключевых изменений стал переход от двухпалатного парламента к однопалатному. Новый законодательный орган будет состоять из 145 депутатов, избираемых исключительно по партийным спискам.

Кроме того, изменения затрагивают президентские полномочия и требования к кандидатам на этот пост. Также, согласно новой Конституции, вместо должности государственного советника возвращается позиция вице-президента, которая существовала с 1991 по 1996 год.

Среди других нововведений — запрет на двойное и множественное гражданство и корректировка статуса русского языка. В новой версии документа сохраняется, что казахский является государственным языком, а русский язык в госучреждениях используют «наряду с казахским» (в прошлом варианте было сказано, что русский используют «наравне с казахским»).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о начале новой эры Казахстана в связи с вступлением в силу 1 июля новой Конституции страны. Об это говорится в обращении президента к соотечественникам, опубликованном его пресс-службой.

«Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации. Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества», — говорится в обращении главы государства.