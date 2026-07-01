Около 5 тыс. самолетов США поднялись в воздух с европейских авиабаз в рамках военной операции против Ирана, и это подтверждает, что Европа остается важным военным союзником Вашингтона.

Об этом заявил в интервью газете Financial Times генсек НАТО Марк Рютте.

«Если посмотреть на общую картину, то видно, что европейские страны выполняют свои обещания. Это привело к тому, что 4 тыс., может даже вплоть до 5 тыс. американских вылетов были осуществлены из европейских аэропортов в поддержку операции «Эпическая ярость», — сказал генсек альянса. Рютте высказал уверенность, что «Европа вновь является крупной платформой для проецирования силы Соединенными Штатами».

При этом он признал, что «в целом в США испытывают разочарование из-за отдельных случаев, когда европейцы не всегда выполняли» двусторонние соглашения.

«Я не говорю, что этих отдельных случаев, вызывающих разочарование, не существует, но в целом картина очень позитивная», — сказал руководитель НАТО. Рютте обратил внимание на то, что европейская программа перевооружения обеспечивает работой 195 тыс. сотрудников американской оборонной промышленности благодаря заказам вооружений на сумму $300 млрд.